Il clima è sempre cambiato | c' è chi lo nega e chi incolpa solo l' uomo

ROMA " Giorgia Meloni non entra nel merito delle ragioni dello sconvolgimento climatico che per un bel pezzo della destra non esiste: il "tempaccio" c'èstato ma comunque promette interventi: "Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni hanno messo e mettono a dura prova l'Italia, ma non dobbiamo e non possiamo limitarci all'...... le esportazioni devono seguire rigidi criteri per rispettare il. E gli imprenditori dovranno ... La Cina crescedi meno Investimenti esteri nel primo trimestre: da 100 a 20 mld L'alluvione ...... è argomento di dibattitopiù attuale. Anche la puntata di Zona bianca, il talk - show di ... È ovvio che ilcambia. Può essere che noi siamo nel bel mezzo di uno di questi tanti cambiamenti,...

Meteo Italia, clima sempre più tropicale: grandine e tempeste al Nord e incendi al Sud METEO.IT

Il settore dell’accoglienza è chiamato a un adattamento rispetto agli abituali flussi, in particolare nell’area del Mediterraneo - Le ultime estati di fuoco, in effetti, fanno riflettere - Gli stessi ...Nel libro “All’ombra del ricino” (Aboca edizioni), la scrittrice e traduttrice Elena Loewenthal racconta le storie attorno a un arbusto «pieno di ambizioni e contraddizioni» ...