Il caso del 75enne che ha scoperto di essere morto chiamando il medico La svolta | come ha risolto

(Di giovedì 27 luglio 2023) Gli servivano dei medicinali, così ha chiamato il suodi base per farseli prescrivere ma niente: il sistema si bloccava. In questo modo, con una semplice verifica successiva con il commercialista, hache per l’Agenzia delle Entrate eradallo scorso dicembre. Pietro Fanticini,residente a Reggio Emilia, ha raccontato tra lo stupito e il preoccupato la sua storia a Il Resto del Carlino, mostrando la schermata dei dati anagrafici sul sito dell’Agenzia delle Entrate. «Il mioè disperato perché ha un paziente in meno», spiegava divertito, «devo ancora capire se l’Inps mi bloccherà la pensione. Spero solo che l’Agenzia delle Entrate smetta di farmi pagare tasse e imposte, visto che mi hanno dato per». L’annuncio della sua dipartita, almeno secondo ...