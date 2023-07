Il Cas dà ragione alla Fifa | da ottobre arriva il regolamento sui procuratori Che cosa cambia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Laha battuto 1-0 i. Non sarà stato il match più elettrizzante dell’estate calcistica, ma la recente sentenza della Corte Arbitrale per lo Sport (CAS) ha rappresentato una vittoria significativa nel percorso di regolamentazione di un mondo, quello degli agenti, de-regolamentato proprio dstessapoco meno di dieci anni fa. Una terra di nessuno che la massima organizzazione calcistica mondiale sta provando a disciplinare attraverso l’introduzione, adottata lo scorso 16 dicembre, di unAgenti di Calciatori(FFAR è l’acronimo). E’ stata la miccia che ha scatenato la battaglia legale contro i, i quali accusano la Federazione internazionale di non avere alcuna competenza di regolamentazione della materia. Ma dopo due ...

