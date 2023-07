Il canone Rai nella bolletta telefonica? Giorgetti valuta la riforma

(Di giovedì 27 luglio 2023) C'è una "pluralità di ipotesi didelRai allo studio": lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giancarlo, in audizione in commissione di Vigilanza, ricordando di aver "convocato uno specifico tavolo presso il Mef". "In un'ottica di breve periodo - ha spiegato- l'ipotesi potrebbe essere scorporare dal pagamento deluna quota relativa agli investimenti...

Ilè una delle tasse meno apprezzate degli italiani, il fatto che da qualche anno sia in bolletta porta a una possibilità di evasione fiscale vicina allo zero e questo non lo rende molto ...Il, una delle "tasse" più invise agli italiani, potrebbe diventare ancora più odiosa: non più legata alla fornitura della luce, con presunzione di possesso di un televisore, ma alla linea ......d'Italia e cioè che le risorse delsiano utilizzate completamente, perché i grandi player internazionali delle news sono sempre più competitivi e aggressivi nelle loro strategie, e laper ...

Giorgetti e il canone Rai: l'ipotesi stralcio dalla bolletta e pagamento con l'utenza del telefono Open

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “L’audizione in Vigilanza Rai del ministro Giorgetti ha indicato con chiarezza che questo governo intende rilanciare il ruolo del servizio pubblico della Rai. Altro che tag ...Il canone Rai sarà correlato al possesso di un'utenza telefonica mobile (smartphone) Ecco una delle ipotesi allo studio del Mef e presentata dal ministro Giorgetti.