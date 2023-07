I sostenitori di una Russia democratica forse esistono ma è come se non ci fossero

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 luglio 2023) La storia delladegli ultimi cento anni è anche una storia di esilio. Ora espulsi, ora in espatrio volontario, i dissidenti russi hanno una lunga tradizione di radicamento fuori dai confini nazionali. Laddove pochi si erano visti costretti a scappare all’estero fino al 2022, la fuoriuscita dalla Federazione di quasi un milione di persone dopo il 24 febbraio (e la mobilitazione parziale di autunno 2022) ha dato nuova linfa alla società civile russa in esilio, attraendo anche l’attenzione di media e politica. Anche se diversi attori rimangono attivi dentro il Paese, la speranza di molti osservatori europei è che unapacifica epossa nascere a partire dagli oppositori politici in esilio.europei tendiamo a guardare fuori dai confini russi per trovare una visione politica alternativa alla ...