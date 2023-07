I genitori di Djokovic vogliono che si ritiri | «Ha vinto tutto | la vita è anche altro»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il padre di Novak, Srdjan, spera che Nole sidal tennis l’anno prossimo. “Penso che da tempo avrebbe dovuto smettere di fare questo lavoro estremamente difficile”, ha detto in un nuovo documentario dal titolo “Novak– Untold Stories”. Considerato che Rafa Nadal ha già annunciato che chiuderà la sua strepitosa carriera nel 2024, seseguisse il consiglio di suo padre, avremmo la fine definitiva dell’era Big Four/Big Three, scrive il Telegraph. Quando a maggio è stato chiesto adel suo futuro, lui è rimasto sul vago: “Il desiderio c’è ancora, ma le cose possono cambiare rapidamente: ho 36 anni, sono pro da 20 anni”. “Per quanto riguarda i miei desideri per lui – dice il padre nel documentario – li ha già esauditi tutti sette-otto anni fa. Il resto è un fantastico ...