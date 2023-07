Hotel | l' Italia è prima in Europa per numero di strutture

(Di giovedì 27 luglio 2023) Leggi Anche Investimenti record per glini Dove si investe di più in alberghi Nord e Centrovengono preferite degli investitori e dai gruppi alberghieri in cerca di rendimenti ...

La gestione degli alberghi Deloitte ha rilevato che solo circa il 30% degliinsono gestiti direttamente dai proprietari. La maggioranza sono amministrati da specialisti del settore ..."Non è un caso se precipitano sia le attese sulla situazione economica dell', da - 14,1 a - ... ma anche voci legate al turismo e alle vacanze come biglietti aerei,, pacchetti vacanza, ...Seguono le storie di tre chef che hanno seguito percorsi tra la Francia e l', come Ugo ... in bicicletta lungo le numerose piste ciclabili e soggiornando negliimmersi nella natura. I NUOVI ...

Hotel, Italia leader in Europa con 32mila strutture: boom di investimenti nel 2023 Italia a Tavola

Secondo l'azienda Deloitte, gli alberghi nel nostro Paese sono oltre 32mila. Il 40% conta su una crescita del fatturato e sono previsti oltre 100 milioni di investimenti ...Alberghi raccontati per voi: nella campagna senese la formula di un resort a vocazione agricola con servizi da hotel di lusso, fra le erbe del giardino con cui si producono cosmetici e il ristorante s ...