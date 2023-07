Ho guardato Leclerc è un disastro | Ralf Schumacher demolisce la Ferrari

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) La Formula 1 dominata dal trend dittatoriale di Verstappen ha bisogno di vacanze e, dopo il Gran Premio di Spa in programma domenica, si prenderà un lungo periodo di stop sino a fine agosto allorché il Circus si ritroverà in Olanda per la gara di Zandvoort, casa di SuperMax. Nel frattempo non mancano le analisi su quello che sta accadendo a Maranello e dintorni, è troppa la delusione emersa sia a Silverstone che nel recente gran premio di Budapest. Le due gare di Montreal e Zeltweg avevano illuso chi non sa di Formula 1 ma i risultati incoraggianti delle Rosse in Canada erano stati figli di situazioni particolari: sul circuito nordamericano le SF-23 erano andate bene perché la pista austriaca con sole quattro curve ne ha limitato i difetti aerodinamici. Zeltweg, invece, non ha bocciato leper via dell'altitudine (1000 metri sul livello del mare) che ha sospinto ...