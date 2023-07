(Di giovedì 27 luglio 2023) Due persone sono state arrestate per l'assassinio di, avvenuto il 21 novembre 2004, nell'area Nord didurante la prima faida dia Scampia. Agli indagati, Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, alias 'o Vichingo, viene contestato il reato dicon l'aggravante della premeditazione e del metodo mafioso perché commesso per avvantaggiare il clan Di Lauro. L'di, estranea alle logiche dei clan, divenne in qualche modo il simbolo delladiper l'efferatezza dimostrata dai sicari che la torturarono prima di ucciderla e dare alle fiamme il suo corpo.

Guerra di camorra a Napoli, omicidio di Gelsomina Verde: due arresti Sky Tg24

L'assassinio della giovane avvenne il 21 novembre 2004, nell'area Nord di Napoli. La ragazza era estranea alle logiche dei clan e divenne in qualche modo il simbolo della guerra di camorra per ...