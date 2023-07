Guarino | «Tanta voglia di tornare Fondamentale la rosa profonda»

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’allenatrice dell’Inter Women Ritaha rilasciato la prima intervista della nuova stagione ai microfoni di Inter TV. Il coach freme pera giocare il campionato. ATTESA – Ritainizia il suo terzo anno da allenatrice nerazzurra: «C’era tantissimadia lavorare, la fine del campionato è già un lontano ricordo.mo giocare, proseguire tutto ciò che abbiamo lasciato. Ripartiamo dai dati delle ultime due stagioni, non possiamo perdere il lavoro ma implementarlo. Dobbiamo mettere in risalto le nostre caratteristiche, migliorare le qualità e rendere il gioco più fluido. Noi arriviamo da due stagioni in cui per ragioni differenti abbiamo fatto a meno di alcune calciatrici, quindi avere unaè ...

... fissato in 200mila euro di provvisionale per la madre di Emanuele, Isabella, e 150mila ... Ci sono voluti 24 anni, un'incrollabile fiducia nella giustizia etenacia nella ricerca di quella ...In mezzogavetta, anni di studio, di sacrifici, di apprendimento. E di soddisfazioni, perché Vincenzoha ottenuto e continua a ottenere riconoscimenti, forte certamente del suo talento ...Gabriele(Italia) Con la sua squadra, l'Empoli , non ha ancora giocato in A ma si è ... In difesa è un muro insormontabile, con un ottimo piazzamento e sa anche contribuire concorsa e ...

Guarino: "Tanta voglia di ricominciare: vogliamo portare avanti il ... Inter - News Ufficiali

Il tecnico della formazione femminile nerazzurra parla così alla ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione ...Dall'inizio dell'anno a Torre Canne si sono verificati almeno quattro furti di reti da posta. L'ultimo risale a sabato 22 luglio scorso. Il costo si aggira attorno alle 5mila euro ...