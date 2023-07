Guardia di finanza nella sede della Sampdoria a Genova

Leggi su agi

(Di giovedì 27 luglio 2023) AGI - I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria dihanno eseguito un decreto di perquisizione, "finalizzata al sequestro di documentazione amministrativa, contabile e fiscale". La procura del capoluogo ligure procede per false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, "in relazione a compravendite di calciatori intervenute nel 2019 e nel 2020 trae Juventus". I finanzieri hanno anche chiesto atti e documenti nelle sedi di Banca Sistema S.p.A. e Macquarie Bank in Milano e presso le sedi di SACE S.p.A., di Mediocredito Centrale S.p.A. e dell'Istituto per il Credito Sportivo S.p.A. a Roma.