Guardate come si lagna | Nicola Porro sparge sale sulle ferite di Fabio Fazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) "sisui social".getta benzina sul fuoco in quella che è una vera e propria querelle tra l'ex conduttore di Rai 3 e Viale Mazzini. Al centro chi detiene i profili social della trasmissione Che Tempo Che Fa. Programma, passato insieme asul Nove. "Impropriamente oscurati - si sfoga-. Siamo in attesa che ci rivengano consegnati, perché quanto accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio a chi lo ha fatto". Poi la promessa che verranno aperti nuovi canali "nel caso non dovessimo tornarne in possesso". Fin qui nulla di strano se non fosse che poi il conduttore, dal contratto da capogiro, attacca Viale Mazzini: "Fa piacere che tengano a Che Tempo Che Fa, un po' tardivamente". Eppure nelle scorse settimane ...