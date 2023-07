(Di giovedì 27 luglio 2023) BMW può già festeggiare questo fine settimana il titolo nel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS, categoria che riprende dalper una nuova tappa valida per l’Endurance Cup. Manca sempre meno al via della penultima manifestazione dell’anno, evento che in ordine cronologico precede la finale di Barcellona (Spagna). La Germania accoglie una tappa molto importante sulla canonica distanza delle tre ore, una corsa che potrebbe già assegnare il campionato alla BMW M4 GT3 #98 del ROWE Racing che per ora vanta due affermazioni in tre sfide disputate. Monza e soprattutto l’acuto alla 24h di Spa-Francorchamps hanno proiettato avanti in campionato Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann, determinati a confermarsi al vertice e scongiurare un’imprevedibile finalissima nel difficile tracciato del Montmelò. Il tridente menzionato vanta ...

... ma le auto per Vale sono sempre state e sono rimaste importanti: Rally di Monza, i test sulla Ferrari, adesso il... 'All'inizio, quando capivamo qualcosa, avevamo sei - sette anni, ...Rovera torna sulla Ferrari 296 GT3 nelal Nurburgring La prima volta del pilota ufficiale del Cavallino al volante della nuova 'rossa' ...sul sito ufficiale www.gt - world - challenge -.com ...Sul tetto delcon BMW a Misano La prima vittoria del Dottore in GT World Challengeincendia una domenica di fuoco e infiamma pure il cuore . Trama avvincente dentro a un emozionante regia ...

GTWC Europe, BMW all'assalto anche al Nürburgring OA Sport

Varese, 27 luglio 2023. Dopo quasi tre settimane lontano dai circuiti, Alessio Rovera si ripresenta in pista per un nuovo appuntamento del GT World Challenge Europe al volante della Ferrari 296 GT3. A ...BMW factory driver Jens Klingmann and British GT race winner Darren Leung have been drafted into Team WRT’s Bronze Cup entry for the 3 Hours of the Nürburgring as Tim Whale recovers from a back injury ...