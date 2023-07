Gruppo Volkswagen - Nei primi sei mesi le vendite elettriche crescono a doppia cifra

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nelle ultime settimane, sono emersi alcuni segnali negativi sulla produzione di autodel: in particolare, i sindacati tedeschi hanno lanciato l'allarme su un calo degli ordini e su un conseguente taglio ai volumi di alcuni impianti come Emden. Eppure, i risultati finanziari del primo semestre mostrano una situazione se non rosea, comunque in decisa crescita: tra gennaio e giugno, infatti, le consegne di auto a batteria sono cresciute del 48% a 321.600 unità, con un peso sul totale in miglioramento dal 5,6% di un anno fa al 7,4%. Gli ordini. Nella sola Europa, lesono aumentate del 68% a 217.700 e negli Stati Uniti del 76% a 29.800, mentre in Cina sono scese del 2% circa a 62.400 unità. Tra l'altro, il solo secondo trimestre sembra mostrare un'accelerazione: a crescita del periodo è ...

