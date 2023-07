Gruppo Vitali | ricavi in crescita di oltre il 9% a 105 milioni | portafoglio ordini da 4 miliardi

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il 2022 è stato un anno di grandi conferme per il– società leader nel settore del real estate e specializzata negli ambiti di recupero e valorizzazione di grandi aree dismesse, riqualificazione di compendi immobiliari, realizzazione e gestione di grandi infrastrutture per la mobilità, demolizioni e produzione di materiali – grazie al raggiungimento di solidi risultati finanziari e a una visione sul futuro aziendale ad ampio raggio. Con 105di euro di(+ 9,24% rispetto al 2021) e 15di euro di margine operativo lordo – EBITDA (+48,9% rispetto al 2021), particolarmente di rilievo è ildell’azienda che, al 31 dicembre 2022, si attesta a 4, equamente suddivisi tra i poli infrastrutture e ...

Gruppo Vitali, 2022 di crescita: portafoglio ordini per 4 miliardi L'Eco di Bergamo

Ricavi per 105 milioni di euro (+ 9,24%), 11 milioni di utile netto (+76%) e 15 milioni di margine operativo lordo (+48,9%). Sono questi i principali numeri 2022 del Gruppo Vitali di Cisano, società ...Roma, 26 lug. - Il 2022 è stato un anno di grandi conferme per il Gruppo Vitali – società leader nel settore del real estate e specializzata negli ambiti di ...