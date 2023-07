Un deposito di munizioni è esploso nei pressi di Nea Anchialos, vicino la città di Volos in Tessaglia, dove da ieri sta imperversando un incendio. Il deposito si trova vicino a un campo militare che è ...... si vede l'ala dell'aereo colpire un albero: il velivolo quindi si schianta al suolo ed. ... Siamo al fianco della". In queste ore, inoltre, il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias, ...Le probabili formazioni Sport [ 25/07/2023 ] La città si apre al pubblico, torna 'Cortili aperti' Attualità [ 25/07/2023 ]bombola in appartamento: terrore in via SS Giancomo e Filippo ...

Grecia, esplode deposito di munizioni vicino Volos Agenzia ANSA

Un deposito di munizioni è esploso nei pressi di Nea Anchialos, vicino la città di Volos in Tessaglia, dove da ieri sta imperversando un incendio. Il deposito si trova vicino a un campo militare che è ...Secondo fonti della Protezione Civile ellenica, riprese dai media, gli incendi hanno colpito anche la seconda isola più grande della Grecia, Èvia (conosciuta anche come Eubea), dove in un villaggio ...