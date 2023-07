Grande Fratello | nuova formula e rinnovo | il cast e l’accordo con Endemol

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 27 luglio 2023) Iltornerà in onda dal prossimo 11 settembre 2023. Il nuovo, secondo le indiscrezioni di TVBlog, sarà formato da una decina di nip e altrettanti vip e, proprio per via dellalinea, Mediaset ha anche rinnovato il contratto confino al 2026.: il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.