Grande attesa per la XXXIV edizione della Sagra del Melone a Pescia Romana

(Di giovedì 27 luglio 2023) Montalto – In arrivo ladel, un evento annuale tra gusto, cultura e divertimento. La manifestazione si terrà dal 28 al 30 luglio presso la splendida cornice di. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo venerdì 28 luglio alle ore 18, alla presenza dell’amministrazione comunale, dell’assessore regionale Giancarlo Righini, del consigliere regionale Daniele Sabatini e Valentina Paterna presidenteVIII commissione agricoltura-ambiente in Regione Lazio, con l’aperturaMostra Mercato e con l’intrattenimentostreet band “Samba Precario”. Per tutto il weekend, i visitatori avranno la possibilità di degustare le ricette tipiche locali presso lo stand gastronomico, che ...

Il mondo sta cambiando in fretta Solo la Ue sta ferma indi vedere come va a finire La ... il traghetto passeggeri piùal mondo Sta per arrivare in Italia Moby Fantasy, il traghetto ...Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia indel congresso,... Germania, AfD ... La Germania, la piùeconomia europea, è in recessione: per due trimestri consecutivi il pil ha.E mentre nel resto del mondo la serie è stata accolta conentusiasmo in Italia gli ascolti sono stati quelli della media estiva. Indi scoprire come andranno dunque gli ascolti di ...

Thuram ha due chance per prendersi l'Inter: grande attesa per il francese Tuttosport

L'inaugurazione ufficiale avrà luogo venerdì 28 luglio alle ore 18, alla presenza dell’amministrazione comunale.La Lega ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2023-24: ecco i possibili incroci di un torneo scontato ...