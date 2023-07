GPS docenti | ecco le graduatorie per il 2023 24 IN AGGIORNAMENTO

(Di giovedì 27 luglio 2023) Le GPSprovinciali e di istituto vengono pubblicate dagli Uffici Scolastici in questi giorni, in tempo per la presentazione della domanda per incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo e per le supplenze anno scolastico anno scolastico/24. L'articolo .

Se rinuncio a una nomina da call veloce, posso concorrere per le supplenze dae GI Ecco la ... Immissioni in ruolo2023, Call veloce ordinaria dal 27 luglio: chi partecipa, quando e come. ...... né partecipare dalle graduatorie di istituto per la stessa tipologia di supplenza qualora nellenon ci fossero più aspiranti da contattare. Per supportare iinteressati, il Ministero ha ......straordinaria che si riferisce a posti residuati dal ruolo che andranno a verificarsi dalle... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #

Supplenze docenti da GaE e GPS, sanzione per abbandono incarico vale solo per il 2023/24 Orizzonte Scuola

Il 31 luglio del 2023 alle 14 scadono i termini per presentare la domanda per consentire ai docenti delle GAE e delle GPS di presentare la domanda per la scelta delle 150 sedi al fine di poter acceder ...Supplenze docenti anno scolastico 2023/24: argomento SANZIONI da GaE e GPS. Alcuni aspiranti ci chiedono se le sanzioni siano relative solo all’anno scolastico 2023/24, ultimo anno di vigenza delle ...