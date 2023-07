GP Belgio | F1 | programma e diretta tv da Spa-Francorchamps

(Di giovedì 27 luglio 2023) Appena una settimana fa, Max Verstappen ha sconfitto (nuovamente) tutta la concorrenza piazzando la sua Red Bull davanti a tutto il gruppone della categoria nella corsa ungherese di Hungaroring. Sembra davvero impossibile, in questo momento storico, correre dietro alla vettura del Toro guidata dal bi-campione del mondo olandese che si appresta a vincere il terzo titolo mondiale della sua carriera. Il GPdi F1 manderà sempre in scena lo stesso canavaccio che si trascina, stancamente, da inizio stagione? GP, F1: tutto quello che c’è da sapere (Credit foto – F1 pagina Facebook)ZIONE SU SKY SPORT: Giovedì 27 luglio Conferenza stampa piloti Venerdì 28/07/2023 ore 13:30 Prove Libere 1 – Sky Sport F1 ore 17:00 Qualifiche – Sky Sport F1 Sabato 29/07/2023 ore 12:00 Qualifiche Sprint – Sky Sport ...

La Formula 1 prosegue immediatamente e dopo il GP d’Ungheria offre l'affascinante appuntamento nel circuito di Spa-Francorchamps per GP del Belgio, dodicesimo round del Mondiale 2023. Sarà l'ultima ga ...Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP del Belgio a Spa-Francorchamps, dodicesima tappa del Mondiale F1 2023 ...