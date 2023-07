Gp Belgio 2023 | Verstappen imprendibile | Ferrari in crisi | McLaren seconda forza?

... tracciando un bilancio di questa prima metà di- ma siamo solo al giro di boa e tutto può ancora girare a nostro favore. Abbiamo visto in passato come le gare inpossano essere spesso ...... per l'impresa di Le Mans. In fondo, se la Ferrari è la nazionale Rossa, il suo allenatore nelle corse di durata non può che finire sugli scudi , giustamente applaudito. GP, l'anteprima ..., DODICESIMA TAPPA Siamo all'ultimo GP prima della pausa estiva. Il campionato del mondosi è trasformato in una cavalcata inarrestabile di Max Verstappen e della Red Bull Racing, che ...Il Gp del Belgio si corre domenica 30 luglio 2023. Come seguire in tv l'ultima gara prima della pausa estiva del Mondiale ...Ultima tappa prima della pausa estiva per la F1. Inusualmente, il Gran Premio del Belgio sarà l’ultima scena del “primo tempo” del Mondiale, essendo stato anticipato di un mese rispetto all’abituale c ...