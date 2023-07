Golpe in Niger | “Il presidente Mohamed Bazoum è stato rimosso dal suo incarico”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ildeldal suo. Lo hanno riferito i militari del Paese, in un messaggio alla televisione nazionale in cui hanno confermato un colpo di. I militari, che hanno precisato di agire per conto del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (CLSP), hanno anche annunciato la chiusura dei confini del Paese e l’imposizione del coprifuoco a livello nazionale. La Costituzione è stata sciolta. “I confini del Paese sono stati chiusi ed èdichiarato il coprifuoco a livello nazionale” dalle 22 alle 5 del mattino, ora locale, fino a nuovo avviso, hanno affermato i soldati, aggiungendo che “tutte le istituzioni” del Paese sono state sospese. Nell’annuncio televisivo, il ...

Ammutinamento, tentato, la situazione inè confusa. Il presidente Mohamed Bazoum, amico dell'Italia, è circondato nella sua residenza dalla guardia presidenziale. L'esercito ha lanciato un "ultimatum" ai ribelli ...Gli Usa avvertono: 'Liberare il presidente e ristabilire la democrazia'. Parigi condanna il. Guterres: 'Ferma condanna a cambi di governo incostituzionali'IlAll'inizio della giornata, i membri della Guardia presidenziale delhanno iniziato un ammutinamento circondando il palazzo presidenziale nella capitale Niamey e bloccando l'ufficio e ...

Golpe in Niger, esercito alla tv nazionale: "Destituito il Presidente Bazoum, chiusi i confini" RaiNews

«Neppure Lukashenko riesce a mitigare la paura che Putin continua ad avere riguardo al gruppo Wagner». L’Institute for the study of war, con base a Washington, cita fonti ...Il presidente eletto nel 2021, al momento in stato di fermo o comunque irreperibile, è un alleato di Parigi ed è stato più volte in Italia ...