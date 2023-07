Golpe in Niger | esercito alla tv nazionale | “Destituito il Presidente Bazoum | chiusi i confini”

(Di giovedì 27 luglio 2023) IldelMohamedè stato rimosso dal suo incarico. Lo hanno riferito i militari del Paese, in un messaggiotelevisionein cui hanno confermato un colpo di Stato avvenuto nelle scorse ore. I militari, che hanno precisato di agire per conto del Consiglioper la salvaguardia della patria (CLSP), hanno anche annunciato la chiusura deidel Paese e l’imposizione del coprifuoco a livello. La Costituzione è stata sciolta. “Idel Paese sono statied è stato dichiarato il coprifuoco a livello” dalle 22 alle 5 del mattino, ora locale, fino a nuovo avviso, hanno affermato i soldati, aggiungendo che “tutte le istituzioni” del ...

militare in: possibili conseguenze su uranio e migranti L'esercito delha annunciato di aver rovesciato il presidente legittimo del Paese, Mohamed Bazoum , a seguito del 'continuo ......che gli Stati Uniti lo sostengono con forza come presidente democraticamente eletto del. ... dopo il fallitoin Russia dei miliziani della Wagner 'Ho parlato con il presidente degli Stati ...Il tentativo diper il momento risulta contenuto. Ma ilrimane una pentola in ebollizione pronta ad esplodere. Mohamed Bazoum era nel suo palazzo ieri mattina quando i suoi "pretoriani" ...

All'inizio della giornata, i membri della guardia presidenziale del Niger hanno iniziato un ammutinamento circondando il palazzo presidenziale nella capitale Niamey e bloccando l'ufficio e la ...