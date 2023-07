Godin ha deciso | l’uruguaiano dice basta a 37 anni e annuncia il ritiro

Leggi su calcionews24

Ultimo ballo per Diego Godín: il difensore pronto a ritirarsi dal calcio giocato all'età di 37. La decisione Stando a quanto riferisce ESPN, la sfida di domenica contro l'Huracan sarà l'ultima in carriera per Diego Godín, difensore uruguaiano attualmente in forza al Velez. Il centrale appenderà le scarpe al chiodo all'età di 37, dopo tanti trofei e tante maglie importanti vestite in carriera.