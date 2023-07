Gmg Da Fiumicino a Lisbona per riaccendere la speranza di un mondo più umano

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 luglio 2023)– Oltre 1800 chilometri dividono (in linea d’aria)da, capitale europea che, a breve, diventerà il centro del. I giovani di tutto il pianeta, infatti, si sono dati appuntamento in Portogallo per la Gmg, ovvero la Giornata Mondiale della Gioventù. Istituita da Giovanni Paolo II, nel corso degli anni è divenuta un punto di riferimento per tanti ragazzi che, ogni tre anni, incontrano il Pontefice in una nazione diversa. Quella di, in programma dal 1 al 6 agosto, è l’edizione numero 37 e coinciderà con il 42mo Viaggio Apostolico di Papa Francesco, il secondo per Bergoglio in Portogallo (il primo in veste di Pontefice risale al 2017, in occasione del centenario delle Apparizioni della Madonna, ndr). Secondo le stime ufficiali, sono 65mila i giovani italiani che in ...