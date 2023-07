Glielo ha detto Trump? la sparata surreale di Bonelli su Meloni-Biden

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Giorgiaè stata ricevuta dal presidente americano Joenello Studio Ovale della Casa Bianca. "Italia e Usa hanno un comune interesse a potenziare un commercio globale che non sia solo libero ma anche corretto. La competizione di altri Stati che non osservano i nostri standard in termini di protezione dei lavoratori, sicurezza e la protezione dell'ambiente minano le nostre aziende e lavoratori", hasottolineando l'impegno italiano nel sostegno dell'Ucraina. La premier ha affermato nell'incontro che "l'Occidente deve lavorare insieme per supportare il nostro sistema industriale favorendo la convergenza tra gli interessi delle nostre nazioni", facendo in modo che "il dialogo tra Usa, Italia, Ue possa far superare le tensioni produttive a beneficio di tutti". Una intesa forte e un'alleanza di lungo ...