Gli Ufo arrivano al Congresso Usa | i testimoni | “Non sono eventi rari”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tre ex militari ascoltati all'udienza pubblica di mercoledì scorso: dalla tecnologia aliena "di gran lunga superiore" ai "resti biologici non umani" che il governo avrebbe ritrovato (ma solo per sentito dire) Gli Ufo ‘sbarcano’ alUsa. Tre ex militari hanno infattiato mercoledì scorso in un’udienza pubblica alla Camera dei Rappresentanti americana incentrata su ‘fenomeni anomali non identificati’, più comunemente noti come Ufo. A raccontare quanto è stato detto è la Cnn, che ha raccolto leanze in aula degli ex militari convinti che gli avvistamenti non solo siano “un problema di sicurezza nazionale” ma anche che il governo sia “troppo riservato” al riguardo, per citare le parole dell’ex pilota della Marina Ryan Graves, ascoltato nel corso dell’udienza. Sia Graves che David Fravor, un comandante in ...