Giuseppe Barbaro cardiologo | Nulla può essere imposto per legge se non vi sono basi scientifiche La verità è figlia della libertà di pensiero - ESCLUSIVA

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il dott.è dirigente medico ospedaliero specialista in medicina interna e in cardiologia. È il Responsabile del Servizio di Cardiologia ed Ecocardiografia presso un importante ospedale di Roma. L'intervistarilasciata a Il Giornale d'Italia. 1. Per Rousseau la volontà gene