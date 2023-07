Giro di Polonia 2023 | tanti italiani da seguire Milan punta alle volate | Caruso e Tiberi per la classifica?

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) In scena da sabato 29 luglio a venerdì 4 agosto ildi, l’ultima corsa World Tour di avvicinamento ai Mondiali di ciclismo che vedono la prova in linea in programma domenica 6 agosto in quel di Glasgow. In terra polacca ricca pattuglia italiana: il Bel Paese spesso e volentieri si è ben disimpegnato su queste strade, l’obiettivo è quello di portare a casa delle tappe e, perché no, giocarsela in chiavegenerale. Per la graduatoria spazio a Damiano(Bahrain-Victorious), praticamente una certezza. Nella stessa squadra presente anche Antoniochea far bene per guadagnarsi la partecipazione alla Vuelta di Spagna. Un altro uomo che può giocarsela per le prime posizioni è Matteo Sobrero (Jayco AlUla) che vuole affinare la condizione verso la ...