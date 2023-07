(Di giovedì 27 luglio 2023) LaElisabeth Lardschneider è morta in un incidente in montagna. La 20enne promessa dell'arrampicata azzurra da alcune settimane si trovava con altrinella zona della ...

Elisabeth Lardschneider, 20 anni, era da qualche settimana con altrinella zona della valle ... "grande sgomento" a Ortisei,in Val Gardena,di dove era originaria laElisabeth Lardschneider, 20 anni, era da qualche settimana con altrinella zona della valle ... "grande sgomento" a Ortisei,in Val Gardena,di dove era originaria la...promessa dell'arrampicata azzurra da alcune settimane si trovava con altrinella zona della valle dello Zanskar, in India, per effettuare delle scalate e per aprire nuove vie. La- ...

Giovane climber gardenese precipita e muore sull'Himalaya Agenzia ANSA

La gardenese Elisabeth Lardschneider è morta in un incidente in montagna sull'Himalaya. La 20enne promessa dell'arrampicata azzurra da alcune settimane si trovava con altri climber nella zona della ...Una tragica caduta sul Gruppo del Catinaccio in val di Fassa ha portato alla morte di Mattia Amort, giovane climber di 27 anni.