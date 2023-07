Giorgetti e il canone Rai | l’ipotesi stralcio dalla bolletta e pagamento con l’utenza del telefono

(Di giovedì 27 luglio 2023) Non solo nomine ai vertici e cambio alla conduzione dei programmi: presto la Rai potrebbe vivere un’altra rivoluzione. Si tratta deldele, ad annunciare novità, è il ministro dell’Economia. In audizione in commissione di Vigilanza, Giancarloha parlato di «pluralità di ipotesi di riforma delRai allo studio». Presso il suo dicastero, è stato convocato un tavolo specifico sul tema. «In un’ottica di breve periodo,potrebbe essere scorporare daldeluna quota relativa agli investimenti sostenutiRai, a sostegno per esempio della capacità trasmissiva», ha spiegato il ministro. La cifra stimata è pari a circa «300 milioni annui che, verrebbero posti a carico della fiscalità generale, ...

Canone Rai, la riforma promessa dalla Lega si allontana. Giorgetti: "Potrebbe passare dalla bolletta…

