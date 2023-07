Giardini della Villa dei Papi | sabato 29 luglio la riapertura al pubblico

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdeisaranno riaperti al292023. Lo comunica il PresidenteProvincia, Nino Lombardi, che ha effettuato un sopralluogo neiaccompagnato dal Dirigente al Settore Patrimoni ing. Salvatore Minicozzi. Nella giornata di domani venerdì 28il Servizio ForestazioneProvincia provvederà ad un ulteriore intervento di manutenzione ordinaria del verde, mentre proseguiranno anche nei prossimi giorni, in tutta sicurezza e nelle aree non frequentate dai visitatori, i lavori di messa in sicurezza, sistemazione e rifacimentorecinzione del parco per circa 750 metri lineari. I ...