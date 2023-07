Gf Vip | Soleil Sorge sbarca in Rai e condurrà due strisce all’interno di un programma estivo | ecco quale

Leggi su isaechia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Grandissime opportunità lavorative per. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con il suo carattere e modo di fare sempre schietto e sincero, ha da sempre diviso il pubblico in due: da una parte chi la ama, dall’altra chi non riesce proprio ad apprezzarla. E’ ricordato da tutti i telespettatori affezionati a Mediaset, il suo percorsodella Casa del Grande Fratello Vip, dove ha creato dinamiche con la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran. Per mesi non si è fatto altro che parlare di loro e del loro rapporto. Una volta però terminata l’esperienzadel reality più spiato, persi sono aperte altre porte nel mondo della televisione. Per qualche giorno è stata ospite speciale all’Isola dei Famosi, mostrando ancora una volta la sua tenacia e la sua forza e ...