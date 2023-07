... adesso, acquisisce anche i'esodati' da Mediaset. Del resto è un'estate di grandi cambiamenti ... "Guardate, è tutto palesemente finto":la bufera su "Reazione a Catena"... il Gfinizia un nuovo corso e punta ad un giusto mix,(veri) e gente comune. Cambiano ... Nel Pdla guerra - tv, chi si agita per Annunziata alle Europee...scoop Come già rimarcato quest'anno il reality show mescolerà le carte e 'fonderà' assieme 12e ... Ed ecco che fra una coda e l'altra,il putiferio: un ex volto di UeD, che a Uomini e Donne ...

Gf Vip, scoppia l'amore tra due ex vipponi dell'ultima edizione: ecco chi sono. «Galeotti i video social» leggo.it

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...È ancora polemica su Pamela Prati, dopo la vicenda di Mark Caltagirone. Questa volta non c'entra il misterioso fidanzato della showgirl ...