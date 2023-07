Gf Vip 7 | c’è del tenero tra due protagonisti dell’ultima edizione del reality? Il video che ha spiazzato i fan

Leggi su isaechia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sta nascendo un nuovo amore tra due ex concorrentidi Grande Fratello Vip 7? Stiamo parlando di Martina Nasoni e Andrea Maestrelli. I due si sono conosciuti all’interno delshow più spiato d’Italia e sin da subito hanno stretto amicizia, trovando grandi affinità tra di loro. Sotto gli occhi attenti dei riflettori però, non si sono mai sbilanciati anche se in molti avevano notato una certa simpatia tra di loro. Ovviamente poteva essere una gran bella amicizia ad unirli. Qualcosa ad oggi sta cambiando? Sta nascendo deltra i due ex Vipponi? In particolare, sui social in molti stanno iniziando a dubitare che tra Martina e Andrea ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Il rumor è nato in seguito ad alcune storie pubblicate direttamente sul profilo dell’influencer che, in questo ...