Gevi Napoli Basket | arriva Tariq Owens

... raggiungeremo nuovi traguardi per ilBasket!è una grande città con una ricca storia ed una cultura importante. Sono contento di poterla chiamare la mia nuova casa. Agli appassionati ...Dopo quelli di Lever, De Nicolao, Sokolowski, Jaworski e Ebeling, un nuovo arrivo in casaBasket. Il club azzurro ha comunicato di aver sottoscritto un accordo annuale con il quasi 34enne croato, Tomislav Zubi, ala - forte di 213 cm e nato a Zadar. Zubcic ha giocato in Lituania,...In casa, a breve, potrebbero esserci altre novita' sul team che sara' messo a disposizione di coach Milicic, per il prossimo campionato di serie A, a partire dal prossimo 30 settembre. Dopo gli ...

Tomislav Zubcic, la Gevi Napoli sceglie l'ala grande croata: 2,13 metri, ha esperienza e tiro ilmattino.it

La Generazione Vincente comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Tariq Owens. Il Centro Usa (208 cm) nasce il 30 giugno 1995 a Utica, New ...Dopo una lunga trattativa, la Gevi ha strappato la firma a Tariq Owens, ex Openjobmetis Varese. Un super stoppatore e uno specialista dell’alley-oop, la spettacolare schiacciata al volo ...