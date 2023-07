Gestazione per altri | la destra impone il controllo universale sull’utero delle donne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sono quelli che strumentalizzano lo stupro quando a realizzarlo è un uomo straniero. Sono gli antiabortisti, quelli che non rispettano le libere scelte. Sono quelli che vogliono limitare l’uso della pillola abortiva e perfino del contraccettivo pillola del giorno dopo. Sono quelli che vorrebbero imporre alle femmine di procreare per continuare la stirpe del pater familias: Dio Patria e Famigghia eterosessuale. Sono gli stessi che si oppongono alla maternità se in coppie lesbiche e a quella solidale se per coppie gay. Sono quelli che vogliono limitarci in qualunque scelta di genere, su chi vogliamo essere o diventare, chi amare, con chi vogliamo fare sesso o meno. Sono gli stessi che sminuiscono continuamente leper ricacciarle in casa a dipendere da mariti, forse violenti, addomesticandole al ruolo di cura e alla ...