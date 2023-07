Gesesa | domenica notte zona alta senz’acqua | le vie interessate

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti-BENEVENTO,, Manovre straordinarie per ottimizzazione della rete. Comunichiamo che, dovendo eseguire delle manovre straordinarie, sulla rete di distribuzione, al fine di ottenere un ulteriore efficientamento nell’erogazione della risorsa, potranno verificarsi episodi di bassa pressione dalle ore 00:00 alle 05:30 di lunedì 31 luglio nelle seguenti zone del Comune di Benevento: – Via Pacevecchia – Via Raffaele Delcogliano – Via Luigi Intorcia – Via Antonio Lepore – Viale Aldo Moro – Via Roberto Ruffilli – Via Saverio De Dominicis – Via Mario Cirillo – Via Angelo Mazzoni – Via Giovanni Perlingieri – Via Cristoforo Ricci – Via Gaetano Donizetti – Via Albert Enistein – Via Enrico Fermi – Via Fratelli Rosselli – Via Antonio Vivaldi – Via Ignazio Silone – Via Antonio Gramsci – Via Ernesto De ...