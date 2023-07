Gerry Scotti? Foto pazzesche | beccato così nella spiaggia di nudisti | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Meritata vacanza per. Il conduttore di Canale 5 si trova a Formentera con la compagna Gabriella Perino e alcuni amici. A far discutere però sono alcuneinfatti ha deciso di rilassarsi proprio in unaper. A immortalarlo il settimanale Oggi che però mostra come il conduttore e Gabriella siano in costume da bagno. Anzi,fa addirittura il bagno con tanto di maglietta, occhiali da sole e cappellino. Con lui, sempre al suo fianco da vent'anni, Gabriella. "Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me - aveva dettosul loro rapporto -, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce. Ci siamo conosciuti ...