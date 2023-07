Germania | evento per le pmi a Monaco della Camera di Commercio Italo-Tedesca

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nell’ambito del progetto europeo Friend CCI (Create, Connect and Innovate), ladiha organizzato l’“Sostegno finanziario per le PMI”, in programma giovedì 3 agosto presso ladiItaliana adi Baviera-Stoccarda. Come si legge sul sitodi, il progetto Friend CCI mira a offrire un sostegno finanziario e non finanziario alle PMI del settore culturale e creativo. Durante l’verranno presentate tutte le novità più importanti del progetto, in particolare i voucher tra i 20.000€ e i 50.000€ che verranno offerti alle PMI per i loro progetti. L'articolo ...