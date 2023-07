Genoa | Retegui si presenta | “Essere qui è un onore | voglio dimostrare di essere all’altezza”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Intervenuto in conferenza stampa, il neo acquisto delMateosi èto: “qui per me è un sogno e un. Avevo altre offerte, ma venire a Genova era la decisione migliore sia per me che per la mia famiglia. Considerando poi che un mio bisnonno era genovese, il destino voleva che venissi qui“. L’argentino ha poi aggiunto: “Mancini? Non ho ancora parlato con lui, ma ringrazio lui e lo staff della Nazionale: hanno sempre avuto buone parole per me.segnare tanti gol edidel club. Serie A? Sono consapevole che si tratta di un campionato diverso rispetto a quello argentino“. “Ho parlato con Milito, mi ha detto cheè una ...

Ile il Palermo , due costanti della sua carriera. In merito a ciò, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Massimo Mutarelli. Che tipo di impatto immagina da parte disul"Molto positivo. Secondo me ilsi è aggiudicato uno dei possibili attaccanti rivelazione del prossimo campionato". La convince come si sta muovendo il Grifone sul mercato "Io ...Le parole di Mateo, attaccante del, sulla sua nuova avventura. Tutti i dettagli sull'italo - argentino Mateoha parlato nella conferenza stampa di presentazione al. PAROLE - "E' un onore ...Un ex bomber in panchina e un centravanti puro in campo: ilriparte nel segno del gol con Gilardino allenatore ein attacco. L'italo - argentino è stato presentato ufficialmente oggi e stasera alle 19 incontrerà per la prima volta in tifosi in un ...

