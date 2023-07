General Hospital | le riprese della soap opera continuano con l' assunzione di sceneggiatori a tempo determinato

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lenon subiranno ritardi o posticipi: la produzione ha assunto in modoraneo degliche non aderiscono allo sciopero. La produzionesta utilizzando degliassunti in modoraneo mentre i membri del sindacato sono in sciopero. A rivelarlo è stata Shannon Peace, nel team di autori del progetto televisivo, rivelando che l'ultimo episodio che ha firmato sta per andare in onda. La rivelazione sul lavoro dietro le quinte In un post su Instagram, Shannon Peace ha scritto parlando di: ...

Pur avendo attori iscritti al sindacato, la produzione di Beautiful,, Il tempo della nostra vita , Febbre d'amore e tante altre, sta continuando senza intoppi. Questo perché, si ...... The United States is supplying cluster munitions to Ukraine due to ashortage of shells; ... A 14 - year - old girl was taken toand her parents died. And the Ukrainian SBU was blamed ...... il carity dinner 'Al chiaro di luna' ESTATE 2023 Fotogallery - Maria De Filippi, vacanze tra mare e natura Leggi Anche Addio a Jacklyn Zeman, l'infermiera Bobbie di '' La carriera di ...

General Hospital: le riprese della soap opera continuano con l ... Movieplayer

We’ve put some small files called cookies on your device to make our site work. We’d also like to use analytics cookies. These send information about how our site is used to a service called Google ...Le riprese della soap opera General Hospital non subiranno ritardi o posticipi: la produzione ha assunto in modo temporaneo degli sceneggiatori che non aderiscono allo sciopero.