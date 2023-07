Gelsomina Verde | torturata | uccisa e data alle fiamme | dopo 19 anni presi altri due indiziati

(Di giovedì 27 luglio 2023) Castel Volturno. Svolta nelle indagini sull’omicidio di, vittima innocente della camorraa 22il 21 novembre 2004. La Polizia di Stato, su delega della DDA di Napoli, ha eseguito un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip di Napoli a carico di Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, detto ”ò Vichingo”, gravementedell’omicidio con l’aggravante della premeditazione e del metodo mafioso in quanto commesso allo scopo di avvantaggiare il clan Di Lauro. L’omicidio di, avvenuto il 21 novembre 2004, è stato compiuto nel corso della nota faida del 2004-2005 tra il clan Di Lauro e gli scissionisti Amato-Pagano, che ha interessato i quartieri di Secondigliano e Scampia a Napoli e i comuni di Melito, Mugnano, Casavatore e ...

