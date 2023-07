Gelsomina Verde | l' ordine ai killer | ?«Fatela parlare e poi uccidetela»

(Di giovedì 27 luglio 2023) «Dicci, dove sta ?o Saracino? Dove sta, dove si nasconde?». Per gli uomini del clan Di Lauro stanare ??o Saracino? - al secolo Gennaro Notturno, elemento di spicco...

I due uomini sono accusati dell' omicidio di, con l'aggravante della premeditazione e del metodo mafioso in quanto commesso allo scopo di avvantaggiare il clan Di Lauro. L'uccisione ...Aveva 22 anniquando, il 21 novembre 2004, fu rapita, torturata per ore, uccisa con tre colpi di pistola in testa e poi bruciata all'interno di un'auto. Era estranea agli ambienti criminali ma fu il ...24 A quasi 19 anni dall'omicidio, altre due persone sono state arrestate con l'accusa di aver ucciso, vittima innocente di camorra durante la prima faida di Scampia nel 2004 - 2005, che ha visto contrapposti il clan Di Lauro e gli scissionisti Amato - Pagano. La ragazza, morta all'età ...

Omicidio Gelsomina Verde a Scampia, arrestati i due camorristi che l'hanno torturata e uccisa Corriere

"Si sono resi artefici di un male assoluto e irredimibile", così descrive gli esecuori il gip di Napoli Marco Giordano ...Svolta nel caso dell'omicidio della donna, uccisa il 21 novembre 2004: in arresto Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi ...