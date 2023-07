GdS – Lazio | Sow sempre più vicino | si può chiudere attorno ai 15 milioni

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 27 luglio 2023) 2023-07-25 23:30:59Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: Per lo svizzero pronto un quinquennale da 2a stagione: rimpiazzerà Milinkovic-Savic Spuntata la casella del vice Immobile con l’arrivo di Castellanos, labatte un colpo anche a centrocampo dopo la partenza di Milinkovic-Savic: dall’Eintracht Francoforte èDjibril Sow. Un affare che, molto probabilmente, si chiuderàai 15di euro e un quinquennale al giocatore di circa 2netti più bonus, per un totale di 2,5. chi e’ — Classe 1997, Sow è un centrocampista polivalente, in grado di ricoprire sia il ruolo di mediano, sia quello di mezzala. Insomma, caratteristiche perfette per Maurizio Sarri, alla ricerca del ...