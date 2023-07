Gasparri attacca Orlando | “Su Saviano affermazioni ridicole | l’antimafia non c’entra nulla”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Maurizioad alzo zero Andrea, che ieri aveva aperto il fronte delle polemiche su Roberto, e la decisione della Rai di non confermare il suo programma, chiedendo un’incomprensibile audizione (respinta) a Chiara Colosimo, presidente della commissione antimafia. Su Twitter, l’ex ministro delle comunicazioni definisce il collega del Pd: “Ridicolo.si occupi di criminalità. Non di libertà di insulto per. Basta diffamazioni”. La richiesta diaveva indotto molti esponenti di Fratelli d’Italia a ricordare all’ex Guardasigilli i compiti e le funzioni della commissione di inchiesta e l’assoluta mancanza di coerenza con la vicenda: “non ha ...

A stretto giro arriva, via social, la replica dello scrittore: ", lei il diritto di ... Ricapitoliamo: SalviniDon Ciotti e nello stesso giorno ottiene la chiusura della mia ...Roma, 25 lug. " "paragona Renzi a Brusca o a Mutolo O è un colpo di sole o è parte della dirigenza di Forza Italia che teme Italia Viva per le prossime europee (e non solo)". Lo scrive su Twitter il ......di essere minacciato'il senatore con Magnani che si difende: 'Nessuno l'ha minacciata, ma chiedo a Donno di non delegittimare l'interlocutore'. Il quale viene ancora apostrofato da: ...

Gasparri attacca Orlando: "Su Saviano affermazioni ridicole, l ... Secolo d'Italia

Uno scontro che non accenna a placarsi. Anzi, più passano i giorni e più la polemica si autoalimenta. In un tourbillon di accuse, ...Interviene la presidente di viale Mazzini Soldi: 'Spero in un supplemento di riflessione'. Lo scrittore intanto attacca: 'Chiaro a tutti da che parte ...