Galaxy Tab S9 in tre taglie | Samsung lancia il nuovo tablet di fascia alta

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) –Electronics ha annunciato la nuova serieTab S9, composta da Tab S9, S9+ e S9 Ultra. Su tutti i modelli ci sono i nuovi display Dynamic AMOLED 2X e processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per. La S Pen inclusa, con protezione IP68, aiuta gli utenti a dare vita alle proprie idee e scrivere anche sotto la pioggia. Inoltre, essendo la prima serieTab S ad avere ottenuto il rating IP68 , i dispositiviTab S9 consentono agli utenti di cogliere l’ispirazione anche all’aperto. “Attualmente sul mercato non ci sono altri dispositivi comeTab S9. Questo, unico nel suo genere, rappresenta una vera e propria rivoluzione nella categoria, offrendo le esperienze più amate dagli utenti deicon ...

I nuovi tablet di fascia alta di Samsung sono ufficiali. Insieme ai due nuovi pieghevoli, Z Liu 5 e Z Fold 5, ecco arrivareS9, ilS9+ e ilS9 Ultra, tutti con nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 for, memoria espandibile e supporto per la ricarica rapida da 45 W. Dopo mesi di fughe ...Con Samsung Smart TV oS9, gli utenti possono visualizzare i progressi in tempo reale con un programma guidato di fitness o meditazione su uno schermo più grande. È anche possibile ...In tutti e tre i modelli della serie,S9, S9+ e S9 Ultra , i nuovi display Dynamic AMOLED 2X garantiscono una visione perfetta anche sotto la luce diretta del sole, mentre le prestazioni ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Che si tratti di giocare a un videogame o guardare video, il nuovo display Dynamic AMOLED 2X da 14,6’’ di Galaxy Tab S9 Ultra fornisce un’esperienza di intrattenimento immersiva e portatile. Lo ...