Furto di energia elettrica | denunciato titolare di una pasticceria

(Di giovedì 27 luglio 2023)dinel Rione Sanità a Napoli. L’Enel chiede aiuto ai Carabinieri: riscontrate manomissionidinel Rione Sanità a Napoli. Il personale dell’Enel chiama il 112 perché è necessario effettuare dei controlli in un laboratorio diin via Mario Pagano. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Partono gli accertamenti del personale dell’Enel e subito constatano una manomissione dei contatori e del lettore di potenza. Davanti a tale circostanza decidono di estendere il controllo anche nel punto vendita in via Arena alla Sanità. Anche lì constatate le stesse manomissioni trovate nel laboratorio. Al termine dei controlli, i Carabinieri della Compagnia Stella hanno ...