Frosinone | occhi su un portiere del Torino

... Lecce,, Udinese, Bologna e Genoa . Piero Ausilio e Beppe Marotta stanno valutando con ...del classe 2003 e nel suo parco calciatori ci sono due profili sui quali l'Inter ha messo gli, ...Commenta per primo Ilin difesa continua a seguire il francese Costa del Tolosa e tenterà fino alla fine di riprendere Ravanelli , rientrato alla Cremonese per fine prestito. A centrocampo il sogno è il ...Il passaggio di gestione dalla Provincia di, ritenuta inadempiente, al richiedente Comune ... " Quello che ci è apparso agli- ha detto l'assessore Del Brocco dell'ex Snia Bpd - è ...

Frosinone, mercato in Francia: occhi su Costa e Maja Calciomercato.com

Obiettivo Andrija Novakovich per l'attacco della Reggiana. Come rivela gianlucadimarzio.com, la dirigenza emiliana ha messo gli occhi.Calciomercato Sampdoria, corsa a tre per Gennaro Borretti del Frosinone: l’attaccante piace anche a Reggiana e Cosenza La Sampdoria continua a sondare profili per ogni reparto del campo. Priorità alla ...