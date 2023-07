“From Napoli to the World” | StarCasinò Sport è il nuovo Official Infotainment Partner della SSC Napoli

... "Il nostro processo di internazionalizzazione passa dalla produzione di contenuti sempre più ingaggianti per i nostri tifosi, pochi giorni fa abbiamo presentato il nostro manifesto "to ...... "Il nostro processo di internalizzazione passa dalla produzione di contenuti sempre più ingaggianti per i nostri tifosi, pochi giorni fa abbiamo presentato il nostro manifesto "to the ...... 'Il nostro processo di internalizzazione passa dalla produzione di contenuti sempre più ingaggianti per i nostri tifosi, pochi giorni fa abbiamo presentato il nostro manifesto 'to the ...

STARCASINÒ SPORT è il nuovo OFFICIAL INFOTAINMENT partner ... SSC Napoli

Lozano ha infatti il contratto in scadenza e non ha intenzione di restare per altri anni a Napoli guadagnando meno dell’attuale ingaggio. Per il bene di tutti e dello stesso calciatore, la soluzione ...Hirving Lozano è arrivato a Napoli nell'agosto del 2019, acquistato dal PSV per una cifra pari a 38 milioni di euro più bonus, gran vetrina per il messicano fu il mondiale disputato in Russia nel 2018 ...